إنفانتينو يعلق على إمكانية استضافة مصر والسعودية واليونان بطولة كأس العالم 2030

علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إمكانية استضافة السعودية ومصر بالشراكة مع اليونان بطولة كأس العالم 2030.

وقال إنفانتينو، في تصريحات تلفزيونية، “لقد زرت الدول الثلاث بالفعل وهي بلاد رائعة بالطبع”، مؤكدا أن “القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس فيفا عام 2024”.

وأشار: “بصفتي رئيسا للفيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحون كثُر، فكلما زاد المرشحون كلما زاد التحدي وسينعكس هذا على كرة القدم”، متمنيا أن “يقدم الجميع أفضل ما لديه ليعود بالنفع على كرة القدم”.

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قال إن المملكة تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم بكرة القدم 2030 جنبا إلى جنب مع مصر واليونان.

وذكر الخطيب في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ”: “ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر ونتمنى أن يكون عرضا ناجحا. بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأنا أعلم بحلول ذلك الوقت أن المملكة سيكون لديها أحدث الملاعب ومناطق المشجعين”.

وذكرت صحيفة “تايمز” اللندنية في سبتمبر/ أيلول أن المملكة من المحتمل أن تقدم عرضا مشتركا مع مصر واليونان وفقا لمصدر لم تسمه. وذكرت بوابة “أخبار اليوم” المصرية، في أغسطس/ آب، أن القاهرة والرياض قد ناقشتا إمكانية التنظيم المشترك للمونديال.