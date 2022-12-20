أنبوب الغاز المتضرر في تشوفاشيا يضخ الغاز إلى أوروبا

أفاد رئيس جمهورية تشوفاشيا الروسية، أوليغ نيكولايف، اليوم الثلاثاء، بأن خط أنابيب الغاز الذي تعرض لحريق، هو خط رئيسي يضخ الغاز عبره إلى أوروبا.

موسكو – سبوتنيك. وقال نيكولايف عبر أثير قناة “روسيا 24”: “هذا خط أنابيب رئيسي، لا يزود أراضي جمهورية تشوفاشيا بالغاز، وإنما هو خط ترانزيت يضمن ضخ الغاز إلى الدول الأوروبية”.

وبدورها، أعلنت رئيسة بلدة كالينينسكي في جمهورية تشوفاشيا الروسية، أولغا سميرنوفا، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر، في انفجار خط أنابيب غاز بمنطقة فورنارسكي.

وقالت رئيسة البلدة: “لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر. كانت تجري هناك بعض الإصلاحات.. كان الانفجار قويا للغاية .. لدينا مدرسة وروضة أطفال بالقرب من مكان الانفجار، والجميع أسرع إلى هناك، وتم إجلائهم بنجاح”.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق نشب نتيجة انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة تشوفاشيا.

ووفقًا للوزارة ففي الساعة 13.44، تلقت خدمات الطوارئ رسالة حول حريق حدث نتيجة تسرب غاز على خط أنابيب غاز تحت الأرض بالقرب من قرية يامباختينو في مقاطعة فورنارسك.

وكان خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي – بوماري – أوجورود، قيد الإصلاح عندما وقع الانفجار، وأفادت لجنة حالات الطوارئ التابعة لمقاطعة تشوفاش أن شخصًا أصيب بجروح.

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد حريق في خط غاز روسي

تمت السيطرة على حريق الغاز في موقع الحادث، وقد ثبت أن الاختراق قد حدث أثناء الإصلاحات المجدولة في قسم خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي – بوماري – أوجورود، تحت الأرض بقطر 1420 ملم.