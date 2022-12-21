وزير التنمية الرقمية الروسي: لدينا 100 ألف مهاجر متخصص في تكنولوجيا المعلومات خارج البلاد

أكد وزير التنمية الرقمية الروسي، ماكسوت شادايفا، أن بلاده لديها 100 ألف مهاجر متخصص في تكنولوجيا المعلومات، يعملون خارج البلاد.

موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات أدلى بها شادايفا أمام مجلس النواب الروسي، كشف عن أن الهجرة الجماعية التي سببها الصراع الأوكراني، أوجدت قرابة 100 ألف متخصص روسي في تكنولوجيا المعلومات خارج البلاد، لكن 80% منهم يواصلون العمل لصالح روسيا أثناء وجودهم في دول “صديقة”، وفقا لتعبيره.

النساء الروسيات يحلن محل العمال المهاجرين في مواقع البناء

وقال: “إذا أخذنا الرقم الإجمالي، فإن حوالي 100 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات موجودون خارج البلاد، بينما يواصل 80% منهم العمل في الشركات الروسية، خلال وجودهم في الدول الصديقة”.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، قد صرح لوكالة “سبوتنيك” في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بأن معظم المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات قد عادوا بالفعل إلى ديارهم.

وفي أوائل مارس/ آذار، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يمنح موظفي منظمات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة الحق في تأخير الخدمة العسكرية، إذا كانوا دون سن الـ27 عامًا.

وبعد أن أمر بوتين بتعبئة جزئية في البلاد في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات الروسية أن موظفي تكنولوجيا المعلومات، الذين حصلوا على تعليم عالٍ ذي صلة وعملوا في شركات معتمدة، لن يخضعوا لهذا الإجراء.