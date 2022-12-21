الرئيس الفرنسي يتدخل لتغيير "قرار" بعد خسارة فرنسا في نهائي المونديال

وقال لو غريت في بيان لوكالة فرانس برس إن “الوضع تغيّر عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا (الاثنين) بعد حديث مع الرئيس الذي أراد لحظة تواصل (مع الجماهير). بطبيعة الحال قبلت بذلك أنا والفريق”.