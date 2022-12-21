الرئيس الفرنسي يتدخل لتغيير "قرار" بعد خسارة فرنسا في نهائي المونديال

بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، فضّل لاعبو المنتخب الفرنسي العودة إلى بيوتهم مباشرة، غير أن الرئيس إيمانويل ماكرون تدخّل من أجل تغيير ذلك.
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل أو غريت، إن اللاعبين أرادوا في البداية العودة مباشرة إلى منازلهم بعد خسارتهم “وتحت وطأة خيبة الأمل والحزن وهذه المشاعر الصعبة، فهمت هذا الخيار واحترمته”، لكنّ الرئيس ماكرون طلب منهم لقاء الجماهير.
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أمس, 14:26 GMT
وقال لو غريت في بيان لوكالة فرانس برس إن “الوضع تغيّر عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا (الاثنين) بعد حديث مع الرئيس الذي أراد لحظة تواصل (مع الجماهير). بطبيعة الحال قبلت بذلك أنا والفريق”.
وظهر اللاعبون في نهاية المطاف لبضع دقائق مساء الاثنين على شرفة فندق كريون الفخم في ساحة “لا كونكورد” التاريخية.
واحتشد حوالي 50 ألف شخص في الساحة العامة للتلويح والتهليل وغناء النشيد الوطني، وانتظر الكثيرون لأكثر من أربع ساعات في الظلام والبرد.
وأعرب العديد من اللاعبين الفرنسيين عن سعادتهم بمشهد الجماهير.
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