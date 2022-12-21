وزير الدفاع البريطاني: روسيا تعتزم تزويد إيران بمعدات عسكرية مقابل حصولها على طائرات مسيرة

زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم إرسال معدات عسكرية متطورة لإيران مقابل شحنات طائرات مسيرة للجيش الروسي.

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير البريطاني أمام مجلس العموم: “إيران أصبحت أكبر داعم عسكري لروسيا”.

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وأضاف بن والاس: “في مقابل الحصول على أكثر من 300 طائرة مسيرة من طراز كاميكازي، تعتزم روسيا الآن إمداد إيران بمعدات عسكرية متقدمة وهو ما يزعزع استقرار الشرق الأوسط والأمن الدولي”

وفي الوقت ذاته، لم يقدم وزير الدفاع أي أدلة أو تفاصيل تتعلق بهذه المزاعم، مكتفيا بالقول: “يجب أن نفضح هذه الصفقة”.

وكثيرا ما اتهمت الدول الغربية إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة، والتي يزعم أنها تستخدم بعد ذلك في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.