الإضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجا على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية

عمذ الإضراب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وشل كافة جوانب الحياة العامة والرسمية الفلسطينية، احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد، بعد صراعه مع مرض السرطان داخل السجون الإسرائيلية.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وفاة الأسير ناصر أبو حميد (50 عاما) في مستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي، نتيجة تدهور حالته الصحية جراء إصابته بسرطان الرئة منذ أكثر من عام، وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاته بسبب ما وصفته بسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة السجون مع الأسرى.

وقد انطلقت في معظم المدن الفلسطينية المسيرات المنددة بالسياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، واتشحت المدن والقرى بالسواد حداداً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد، وأعلنت محافظات عدة الإضراب الشامل، وفي مدينة رام الله طالبت عائلة الأسير أبو حميد السلطات الإسرائيلية تسليم جثمانه المحتجز، وقال ناجي أبو حميد لـ ” سبوتنيك”: ” نريد أن نزف ناصر على الأكتاف، ونريد أن نلف ناصر بالعلم الفلسطيني وكذلك كل الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، نحن نريد لهم عرساً يليق بهم، ولن نقبل العزاء حتى يتم الدفن لهذا القائد بشكل يليق به”.

© Sputnik . Ajwad Jradat الاضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية الاضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية © Sputnik . Ajwad Jradat

واندلعت مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية، وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز تجاه الشبان الغاضبين، وأصيب عدد منهم بحالات اختناق، وقال الأسير المحرر عبد الفتاح دوله لوكالة “سبوتنيك”: “هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة تجاه الأسرى، هي دليل واضح على إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياستها الإجرامية في قتل الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، وهو تحدي للمنظومة الدولية كونها تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وهذا الصمت الدولي هو من أعطى الاحتلال المجال لقتل الأسرى سواء بالتصفية أو بسياسة الإهمال الطبي”.

وقد حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الحكومة الغسرائيلية مسؤولية وفاة الأسير ناصر أبو حميد في السجون الإسرائيلية، ودعا اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من السجون الإسرائيلية.

© Sputnik . Ajwad Jradat الاضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية الاضراب يعم الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجاً على وفاة الأسير ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية © Sputnik . Ajwad Jradat

كما أكدت حركة “حماس” أن وفاة أبو حميد “جريمة كبيرة يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، كذلك حمّلت حركة الجهاد الإسلامي السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات وفاة الأسير ناصر أبو حميد، وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الأسرى”.