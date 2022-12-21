قائد عسكري إيراني: عملياتنا الاستباقية أحبطت مؤامرات الإرهابيين في المهد

قال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن العمليات الاستباقية التي نفذها الحرس على مقرات الإرهابيين في إقليم كردستان العراق، أخمدت مؤامرتهم في المهد.

وأفادت وكالة “إرنا”، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد حاجي زادة جاءت خلال حفل قرآني في مدينة مشهد شمالي البلاد، مؤكدا أن “أجهزة التجسس المناوئة للثورة الإسلامية اتبعت خطوات عديدة لاستهداف إيران، بما في ذلك مخطط التقسيم كما حصل في ليبيا، وتنفيذ عمليات إرهابية مثل سوريا”.

مسؤول عسكري إيراني: الأعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية

وتابع القائد العسكري الإيراني: “لقد قرر العدو تحويل هذه الموجة إلى تسونامي إعلامي من خلال استعطاف مشاعر وعواطف المواطنين”.

وأشار العميد حاجي زادة إلى أن أبواق الإعلام الغربي قد سعت إلى جر المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع، والتصعيد من خلال التحريض على قوات الأمن الداخلي والمدافعين عن أمن إيران، لافتا إلى أن “الأعداء” قاموا بفبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام فيها إلى قوات الأمن من أجل توسيع رقعة الاضطرابات والاشتباكات بين المحتجين والأمنيين في إيران.

وشدد القائد العسكري الإيراني على أن يقظة وبصيرة الشعب الإيراني أسقطت قناع العدو وأفشلت محاولاته، مضيفا أن “الخطوة الأخيرة التي لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات، تمثلت في شن هجوم عسكري باستخدام المجموعات الإرهابية القادمة من إقليم شمال العراق وتم إخماد هذه المؤامرة في المهد، بواسطة يقظة أجهزة الأمن والقوة البرية للحرس الثوري”.

وقال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني:

ليعلم الأعداء أن هذا الشعب سيعاقب الجناة وداعمي الفتنة الأخيرة في مستقبل غير بعيد.

وفي السياق نفسه، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، الجمعة الماضية، إن الأعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد بلاده لجأوا إلى الحرب الهجينة.

تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال حفل تأبين وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، رستم قاسمي، بمدينة مهر، والذي أكد خلالها أن إيران هزمت كل الأعمال العدائية وهي مقدمة لحدث عظيم.

وذكر العميد فدوي أن “أعداء إيران اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية، فيما قبل الثورة كانت أمريكا قوة واحدة لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها”.

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن الوضع قد تغير الآن، وأضحت دول حرة وصغيرة تعارض الخطط التي تنقلها أمريكا إلى مجلس الأمن، ولم يكن مثل هذا الأمر موجودا قبل الثورة الإيرانية، على حد وصفه.

وقال العميد علي فدوي:

الأمريكيون في حرب مع إيران الإسلامية منذ 44 عاما وانتصارات جبهة الحق والجمهورية الإسلامية كثيرة، وبفضل الله ستكون جبهة الحق منتصرة مستقبلا أيضا.