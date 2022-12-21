مصدر: فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان بمشاركة محتملة لروسيا وأمريكا

قال مصدر في الحكومة اللبنانية لوكالة “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء، إن فرنسا بادرت بعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان مطلع العام المقبل، لكن لم يحدد مكان وموعد الحدث بعد.

بيروت- سبوتنيك. وذكر المصدر: “أراد الفرنسيون دعوة رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي لحضور مؤتمر بغداد في الأردن، لكن فرنسا والأردن، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، فضلتا البدء في الاستعدادات لاجتماع دولي يسمى مؤتمر أصدقاء لبنان، ولم يحدد مكانه وموعده النهائي”.

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وبحسب المصدر، يتوقع الجانب الفرنسي عقد المؤتمر مطلع عام 2023. وقال إن فرنسا وإيران والسعودية وقطر والعراق والأردن ومصر قد تشارك في المؤتمر لدعم لبنان، مضيفا أن دولا أخرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، قد تشارك أيضا.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من الاجتماع هو تقديم الدعم للبنان في وقت لا يستطيع فيه مجلس النواب انتخاب رئيس الدولة، ولا تسمح الأزمات المالية والاقتصادية بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المساعدة من صندوق النقد الدولي.