أوكرانيا تتلقى ملياري دولار من الولايات المتحدة عن طريق البنك الدولي

قال مجلس الوزراء الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن كييف تلقت ملياري دولار في شكل منح من الولايات المتحدة من خلال صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي.

موسكو – سبوتنيك . وقال مجلس الوزراء الأوكراني على الموقع الإلكتروني: “تلقت ميزانية الدولة لأوكرانيا منحًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من الصندوق الاستئماني للبنك الدولي”.

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وأضاف: “هذه هي الشريحة الثانية من المنحة البالغة 4.5 مليار دولار أمريكي. وقدمت الأموال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي كجزء من الإنفاق العام لتحمل القدرات الإدارية في مشروع أوكرانيا (السلام)”.

وستضمن أموال المنحة مدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب عمال الدفاع المدني وتغطي التكاليف المتعلقة بالخدمات الطبية في إطار برنامج الضمان الطبي، حسبما جاء في البيان.

وقال مجلس الوزراء إن واشنطن هي “أكبر مانح للمساعدة المباشرة للميزانية بين جميع الدول الشريكة في عام 2022″، مضيفًا أن الولايات المتحدة قدمت 12 مليار دولار في شكل منح هذا العام.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.