الأمم المتحدة تؤكد عدم درايتها بنيّة زيلينسكي زيارة مقرها في نيويورك

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمانة العامة ليست على علم بنيّة فلاديمير زيلينسكي زيارة مقرها خلال زيارته المحتملة للولايات المتحدة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال دوجاريك “لا نعرف شيئا عن مثل هذه الزيارة”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بوقت سابق، بأن فلاديمير زيلينسكي قد يجري زيارة مفاجئة لواشنطن الأربعاء، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مصدر: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تهدف لإقناع الكونغرس بالموافقة على 45 مليار دولار مساعدات جديدة

وبحسب مصادر لشبكة “سي إن إن”، فإن التحضيرات للزيارة لم تنته بعد، وتسعى واشنطن للتعتيم عليها نظرا لاعتبارات أمنية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيلينسكي يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال زيارته.