البنتاغون: واشنطن لديها ما يكفي من القاذفات الاستراتيجية لردع جميع الخصوم

واشنطن – سبوتنيك . وأضاف رايدر: “كما تعلمون، لدينا قاذفات “بي – 52 “القادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية. أنا واثق من أنه لدنيا قدرات القصف التي نحتاجها لردع الخصوم”.

وفي وقت سابق، قال المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، بيث ديل فيكيو، إنه بعد أن واجهت إحدى القاذفات عطلا خلال تحليقها في 10 ديسمبر قبل هبوطها اضطراريا، أمرت القيادة بتعليق تحليق جميع القاذفات الـ20 من هذا الطراز.