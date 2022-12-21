اخبار العالم

مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 11 آخرين إثر زلزال ضرب كاليفورنيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرون في زلزال ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الشبكة “قتل شخصان وأصيب 11 في زلزال بشمال كاليفورنيا”.

وأشارت إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 70 ألف شخص نتيجة الزلزال.

يذكر أن زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.

ووفق لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي، وقع الزلزال في الساعة 10.34 بالتوقيت العالمي على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك