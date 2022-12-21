مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 11 آخرين إثر زلزال ضرب كاليفورنيا

موسكو – سبوتنيك. وقالت الشبكة “قتل شخصان وأصيب 11 في زلزال بشمال كاليفورنيا”.

وأشارت إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 70 ألف شخص نتيجة الزلزال.

يذكر أن زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.

ووفق لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي، وقع الزلزال في الساعة 10.34 بالتوقيت العالمي على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.