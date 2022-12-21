دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155ملم.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على “تلغرام”: “بعد الساعة 06.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني دروجبا – مدينة غورلوفكا (منطقة كالينين)، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم”.

اليابان والسويد توقعان اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع “ستيرول” الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم “6/7” الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.