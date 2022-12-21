ماكرون: فرنسا تعمل على تسليم شحنات جديدة من مدافع "سيزار" إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعمل على تسليم شحنات جديدة من صواريخ سيزار إلى أوكرانيا، وتجري مناقشة عددها مع الشركاء.
وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون “إل سي آي” ردا على سؤال حول ما إذا كان يتم إعداد شحنات أسلحة جديدة لأوكرانيا “شحنات الأسلحة تتزايد. أشهرها بالطبع مدافع سيزار. نحن نعمل الآن على تسليم شحنات جديدة”.
وفي حديثه عن عدد منشآت المدفعية التي سيتم إرسالها إلى كييف، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن هذا سيعتمد على نتائج المناقشات مع الشركاء.
وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في وقت سابق، أن باريس أرسلت مؤخرًا إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز TRF1 ونظامي دفاع جوي “كروتال”. وأفادت التقارير أيضًا أن أوكرانيا قد حصلت على 18 مدفعية من طراز CAESAR من فرنسا. وقال ماكرون إن فرنسا تعمل مع الدنمارك لتزويد أوكرانيا بستة مدافع سيزار أخرى.
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