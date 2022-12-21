مروحيات أمريكية تشن 3 غارات في سوريا

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم)، أن مروحيات تابعة لها نفذت 3 غارات في شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، الثلاثاء، إن وحداتها نفذت خلال “الساعات الـ 48 الماضية 3 مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن اعتقال 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.

CENTCOM conducts three helicopter raids in NE Syria.https://t.co/6PPzCZKPj8 pic.twitter.com/36rjF0EQ1B — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2022

وأضاف أن بينهم قيادي بارز يدعى “الزبيدي”، مشيرة إلى أنه متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل تنفيذها.

وأكد أن التقييم الأولي أفاد بـ”عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح”.

من جانبه، قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا إن “القبض على عناصر التنظيم الإرهابي سيعطل قدرته على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار”.

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن في منتصف الشهر الجاري، عن استئناف عملياته بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد تنظيم “داعش” (المحظور دوليا) في سوريا.