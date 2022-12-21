"إيني" الإيطالية تعلن كشفا جديدا للغاز قبالة سواحل قبرص

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني “تعلن إيني عن اكتشاف غاز جديد قبالة سواحل قبرص في البئر زيوس -1، الذي تم حفره في بلوك 6، على بعد 162 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق 2300 متر”.

وأشارت إلى أن “فرع شركة إيني بقبرص يتولى تشغيل وإدارة بلوك 6، حيث تمتلك الشركة الإيطالية حصة قدرها 50% مع توتال إينرجي الفرنسية”.

وبحسب البيان فإن “زيوس 1 هو الاكتشاف الثالث على التوالي في بلوك رقم 6 بعد “كورونوس 1″ و”كاليبسو” مما يؤكد آفاق التنمية الواعدة في المنطقة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز الموجود في المكان يتراوح بين 2 إلى 3 تريليون قدم مكعب”.