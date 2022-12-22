زيلينسكي يصل إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى البيت الأبيض

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء، وهو حاليا في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حسبما ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” اليوم.

واشنطن – سبوتنيك. قال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة منخرطة بشدة في الترتيبات الأمنية لضمان “سلامة زيلينسكي” في رحلته إلى واشنطن العاصمة.

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من المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) للاجتماع مع الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي، وذلك لمناقشة مجموعة من الأمور من بينها استراتيجية ساحة المعركة واحتياجات الطاقة والعقوبات.