مسؤول دفاعي أمريكي كبير: نظام باتريوت ليس حلا سحريا ولا شاملا للدفاع الجوي في أوكرانيا

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، يوم الأربعاء، إن نظام “باتريوت” الصاروخي الذي ستسلمه الولايات المتحدة لأوكرانيا ليس حلا شاملاً لاحتياجاتها من الدفاع الجوي.

واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحفيين: “بالنسبة للدفاع الجوي، ليس هناك حل سحري. هدفنا هو مساعدة أوكرانيا على تعزيز نهج متعدد الطبقات ومتكامل للدفاع الجوي”.

وتابع: “هذا ليس حل دفاع جوي شاملا لأوكرانيا. هذه خطوة أخرى من بين العديد من الخطوات التي اتبعناها لتعزيز قدرة الدفاع الجوي لأوكرانيا”.

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وقال المسؤول إن نظام باتريوت سيكمل مجموعة من قدرات الدفاع الجوي متوسطة وقصيرة المدى المتاحة بالفعل لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.