القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك، مساء الأربعاء، بقذائف يستخدمها حلف “الناتو”، وأطلقت ما مجموعه 8 قذائف من عيار 155 ملم.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة: 23:38 من مساء أمس الأربعاء (يتزامن مع توقيت موسكو)، التجمع السكني كراسنوجوروفكا في مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة واشنطن تتوقع أن يستغرق تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت عدة أشهر

وأضافت البعثة، في وقت لاحق، أنه في الساعة 23:50، جرى إطلاق ثلاث قذائف على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.