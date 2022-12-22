نتنياهو يعلن نجاحه في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

أبلغ بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، يوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة جديدة.

موسكو – سبوتنيك . وحسبما ذكرت بوابة الأخبار الإسرائيلية “هآرتس”، قال نتنياهو لهرتسوغ في مكالمة هاتفية إن لديه الآن مقاعد كافية لبناء أغلبية في المجلس التشريعي المكون من 120 عضوا.

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وحصل نتنياهو، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد من الرئيس في 13 نوفمبر.

وكان من المقرر أن ينتهي التفويض في 11 ديسمبر/ كانون الأول، لكن هرتسوغ مددها عشرة أيام حتى 21 ديسمبر.

وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها “عوتسما يهوديت” بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و”الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريش و”نوعم” بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.