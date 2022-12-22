إصابة المدير السابق لمؤسسة "روسكوسموس" الروسية جراء قصف أوكراني في دونيتسك

أصيب المدير السابق لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، بجروح جراء قصف أوكراني استهدف مكان إقامته في دونيتسك.

موسكو – سبوتنيك . وقال مساعد روغوزين لوكالة “سبوتنيك” إن “الفندق الذي كان يقيم فيه في الفترة الأخيرة فريق المستشارين العسكريين من بينهم دميتري روغوزين على أطراف دونيتسك تعرض للقصف”.

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وأضاف أن روغوزين أصيب في الظهر ونقل إلى المستشفى، وأن جروحه لا تهدد حياته، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص كانوا برفقته بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب مساعد روغوزين، فإن “الضربة كانت متعمدة، وقد وجهت بمدفع هاوتزر آلي من طراز “سيزار” عيار 155 ملم”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.