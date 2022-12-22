التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي

قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إن الاتجاه التصاعدي القوي لا يزال مستمرا في التجارة الروسية الصينية.

موسكو – سبوتنيك . وقال تشانغ في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “بفضل الجهود المشتركة للجانبين، حافظت التجارة الثنائية على اتجاه تصاعدي قوي، وهذا هو السبب في أنها وصلت إلى مستوى قياسي آخر”.

روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة

وقال السفير إنه في عام 2022، وصل التعاون التجاري بين روسيا والصين إلى مستوى جديد.