التجارة الروسية الصينية تحافظ على اتجاه تصاعدي قوي

قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، إن الاتجاه التصاعدي القوي لا يزال مستمرا في التجارة الروسية الصينية.
موسكو – سبوتنيك. وقال تشانغ في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “بفضل الجهود المشتركة للجانبين، حافظت التجارة الثنائية على اتجاه تصاعدي قوي، وهذا هو السبب في أنها وصلت إلى مستوى قياسي آخر”.
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أمس, 12:45 GMT
وقال السفير إنه في عام 2022، وصل التعاون التجاري بين روسيا والصين إلى مستوى جديد.
وبلغ حجم التجارة الروسية الصينية 100 مليار دولار في عام 2018. وفي 4 فبراير/شباط، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن شي حدد هدفا جديدا يتمثل في دوران التجارة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2024 في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يزيد من الهدف السابق البالغ 200 مليار دولار الذي وافق عليه الزعيمان.
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