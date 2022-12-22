الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . جاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان الأمين العام يعتبر حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تشمل نظام الدفاع الجوي من نوع “باتريوت”، دفاعا مشروعا على سيادة البلاد أو خطوة نحو تصعيد النزاع.

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وقال دوجاريك: “نود أن نرى سلاما في أوكرانيا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رأينا تصعيدا لهذا النزاع، ورأينا معاناة المزيد من الناس”.

وأضاف: “نود أن نرى نهاية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع “باتريوت” وغيره من المعدات والذخيرة.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.