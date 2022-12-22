سفير روسيا في واشنطن: زيلينسكي وواشنطن لا يريدان السلام

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، أظهرت أنه لا القيادة الأمريكية ولا زيلينسكي مستعدان للسلام.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أنطونوف في بيان، إن “زيارة زيلينسكي (للولايات المتحدة) ومحادثاته في واشنطن أظهرت أنه لا الإدارة (الأمريكية) ولا زيلينسكي مستعدان للسلام”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يستبعد أي تسوية على الأراضي مع روسيا

وشدد على أن كييف والولايات المتحدة تهدفان إلى الصراع، ومقتل الجنود، ومواصلة “ربط النظام الأوكراني باحتياجات واشنطن”.

ولفت أنطونوف إلى أن “الأقاويل التي تتداولها وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بتحقيق السلام كاذبة”، مضيفًا أن الرئيس الروسي عبّر مرارًا عن موقف موسكو.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع “باتريوت” وغيره من المعدات والذخيرة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.