تطور في إصابة بيليه بالسرطان… يحتاج إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب"

أعلن مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن “تطور” في إصابته بالسرطان وحاجته إلى “رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات أنه “يعاني من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

بيليه يكشف تفاصيل حالته الصحية ويطمئن محبيه

وفي وقت سابق، أعلنت اثنتان من بنات بيليه أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى “لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد”.

يشار إلى أن “الملك” بيليه (82 عاماً) أدخل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.