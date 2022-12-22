بوتين يهنئ نتنياهو بشكيل الحكومة ويناقشان عدة قضايا منها أوكرانيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، زعيم حزب “الليكود” ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة، وناقش الطرفان عددا من القضايا منها أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة.

“أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع زعيم حزب الليكود الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، بنيامين نتنياهو. هنأ فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو وجميع الإسرائيليين بالعيد اليهودي للاحتفال بعيد هانوكا هذه الأيام.. كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة”. بيان الكرملين

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطرفين ناقشا عددا من القضايا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.