العلماء الروس يكتشفون نوعا جديدا من العلق في القطب الشمالي

وقال مدير مركز لافريف، إيفان بولوتوف: “لم نتمكن من أن ننسبها إلى أي من السلالات المعروفة سواء من حيث التشكل أو الجينات. هذه من بقايا علقة قديمة جدا ونادرة. من المدهش أنه لم يقابلها أي من العلماء السابقين. والسبب المحتمل هو أن هذا النوع يعيش فقط في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، ولكن من غير المحتمل أن يكون (Hyperboreomysone) نوعًا حصريًا في القطب الشمالي. نفترض أنه يمكن أيضًا العثور على هذه العلقة في مكان ما في مرتفعات آسيا، على سبيل المثال، في سايان أو ألتاي”.