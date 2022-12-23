وزارتا دفاع السودان واليمن توقعان مذكرة تفاهم

وقع وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد حسين، مع نظيره السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، مذكرة ‏تفاهم، بشأن عمليات السلام ومكافحة الإرهاب‎.‎

وتطرقت مذكرة التفاهم بين السودان واليمن لتقديم الدعم اللازم المتعلق بعمليات السلام وإدارة الأزمات وعمليات مكافحة الإرهاب والقرصنه البحرية إضافة لتبادل الخبرات في إرسال البعثات بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في كلمة له بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، التي وقعت أمس الأربعاء، أن “ما يحدث في اليمن هو قديم متجدد وأن استهداف أمن واستقرار اليمن ظل منذ قرون عدة ويأتي ذلك للموقع الجواسترتيجي وهو سبب هذه الصراعات الدائرة في اليمن”.

وتابع ياسين مشددا على “دعم السودان للشرعية في اليمن”، لافتا إلى أن “توقيع هذه المذكرة ما هو إلا أكبر دليل على حرص السودان ودعمه ومساندته لليمن الشقيق حتى يعود لسابق عهدها المقرونة باليمن السعيد”

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من ناحيته، عبر وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد حسين، أن “الوضع في السودان يسر ويطمئن، خاصة فيما شهده من استقرار وتقدم عكس ما يعيشه اليمن من صرعات وحروب”.

وامتدح حسين “العلاقة الأزلية بين السودان واليمن، وأشاد بالتطور الذي ظل يشهده السودان، لا سيما في الجانب العسكري”.