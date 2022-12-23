كلمة مدرب فرنسا ومبابي التي أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين… فيديو

بعد أيام من نهائي المونديال “المثير”، ظهرت لقطات خاصة من داخل غرفة ملابس المنتخب الفرنسي، خلال الاستراحة بين الشوطين، عندما كان المنتخب الفرنسي متأخرا بهدفين نظيفين.

وبينما كان المنتخب الفرنسي منهارا تماما في الشوط الأول، وهو ما ظهر على وجه اللاعبين بين الشوطين، إلا أن مبابي، لم يتردد في قيادة الفريق وتحفيزهم بقوة.

نشرت شبكة “تي إف 1” الفرنسية، فيديو يظهر فيه مبابي مخاطبا زملائه في الفريق:

“لا يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ مما أظهرناه في الشوط الأول. نعود إلى أرض الملعب، ثم نخرج كل ما لدينا”.

وأضاف: “استقبلنا هدفين، لكن يمكننا العودة. يا رفاق، هذا الحدث يقع مرة كل 4 سنوات”.

خطاب مبابي التحفيزي بين شوطي النهائي ضد الارجنتين بعد التأخر بهدفين. اظهر مهارته القيادية في عمر الـ23 كما اثبت قوة شخصيته داخل الملعب.. يعجبني اللاعب الذي يظهر بأصعب الظروف خصوصا في النهائيات.#كأس_العالم pic.twitter.com/Xes96wV2iL — فارس الثنيان (@mubmft) December 21, 2022

كما ظهر مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب غاضبا وهو يخاطب اللاعبين، قائلا “نحن بحاجة إلى مزيد من الدقة في التمرير، والمزيد من الدقة في اتخاذ القرارات.. يجب أن تكونوا أقرب إلى بعضكم”.

وتابع “أنت لست هناك! أنت لست في أي كرة ثانية. أنت لا تلعب في نهائي كأس العالم”، قبل أن ينتهي به الأمر بضرب الطاولة التي تتوسط غرفة تبديل الملابس بعنف.

Didier Deschamps à la mi-temps de Argentine-France : « Vous savez la différence entre nous et eux ? C’est qu’eux jouent une put*** de finale alors que nous on ne la joue pas ! » 🥶 pic.twitter.com/Nj1KiMo2En — 92%🧃 (@Neymarinho92i) December 19, 2022

وبالفعل، نجح مبابي في الشوط الثاني بتسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، أعادا فرنسا للمباراة بشكل غير متوقع.