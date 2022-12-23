‏"تويتر" يوفر عداد قراءات للتغريدات على غرار "يوتيوب"‏

تعمل منصة “تويتر” الأمريكية في الوقت الحالي على إضافة ميزة جديدة، هي عداد مشاهدات التغريدات ‏المنشورة، والذي يشبه إلى حد بعيد عداد المشاهدات في موقع “يوتيوب”.‏

وستسمح هذه الميزة لجميع المستخدمين بالتحقق من عدد المشاهدات لجميع تغريداتهم.

وفي السابق، كان المستخدمون الذين قاموا بالتغريد فقط يحسبون عدد المشاهدات باستخدام موقع “Tweet Analytics” (تحليلات التغريدات).

وأفاد بعض مستخدمي “تويتر” بأن عداد قراءة التغريدات بدأ في الظهور في تغريداتهم الخاصة.

What the fuck is this garbage I don’t WANT A VIEW COUNT TWITTER? pic.twitter.com/v7CVoE0eKO — Hanguangjun’s Hanguangjunk 🦀 (@hanguangjunk) December 22, 2022

وكتب المدير التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، أن “تويتر” سيطرح عداد مشاهدات التغريدات، وذلك “لكي يتمكن المستخدمون من معرفة عدد مرات مشاهدة التغريدة”، مضيفا أن “هذا أمر طبيعي بالنسبة للفيديوهات”.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022