مجلس الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا بموافقته على فرض سقف لسعر الغاز، مشيراً إلى أن ذلك ليس أداة اقتصادية ويحمل خطرا على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية.

وقال نوفاك للصحفيين، معلقاً على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف لسعر على الغاز: “نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا بتاتا. زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى”.