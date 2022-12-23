الهند توافق على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار

وافقت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، على شراء أسلحة بقيمة 843.2 مليار روبية (10.1 مليار دولار أمريكي) للجيش والبحرية ‏والقوات الجوية وخفر السواحل.‏

وذكر بيان صادر عن الوزارة: “وافق مجلس اقتناء الدفاع، برئاسة راكشا مانتري شري راجناث سينغ، في اجتماعه المنعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على قبول الضرورة لـ 24 مقترحا للاستحواذ الرأسمالي… بقيمة إجمالية تبلغ 84,328 كرور”.

In an unprecedented step, DAC headed by Raksha Mantri Shri @rajnathsingh cleared 24 proposals for weapons procurement for a total value of Rs 84,328 crore. 21 proposals, worth Rs 82,127 crore (97.4%), to be procured from indigenous sources. More details at https://t.co/2LsVU6ORpK pic.twitter.com/ob5BWXGRis — A. Bharat Bhushan Babu (@SpokespersonMoD) December 22, 2022

كما أشارت الوزارة إلى أن “القوات المسلحة في البلاد ستتلقى أحدث مركبات المشاة القتالية والدبابات الخفيفة وأنظمة المدافع، الأمر الذي سيوفر قفزة نوعية في الاستعداد التشغيلي للجيش الهندي، وإلى جانب ذلك، ستحصل الهند على الخوذ البالستية ذات مستوى الحماية المعزز”.

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و”ستتلقى البحرية الهندية صواريخ مضادة للسفن، وسفن متعددة الأغراض، وعربات نقل مستقلة، في حين سيتم تجهيز سلاح الجو الهندي بصواريخ بعيدة المدى موجهة ومجموعة تعزيز المدى للقنابل التقليدية وأنظمة المراقبة المتقدمة”، وفقا لبيان وزارة الدفاع الهندية.