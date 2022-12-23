مسؤول كبير: العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر "طبيعية" وهناك تحقيق مستمر

وصف مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وقطر “طبيعية”.، في تعقيبه على تحقيقات القضاء البلجيكي بشأن مزاعم تسلم أعضاء بالبرلمان الأوروبي أموالا من الدولة الخليجية لشراء النفوذ.

وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامير، خلال المؤتمر الصحفي، في العاصمة البلجيكية بروكسل: “لست على علم بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر ليست طبيعية، وهناك تحقيق قضائي مستمر ولم ينته بعد”، وفقا لوكالة “آكي” الإيطالية.

وأردف: “الاتحاد الأوروبي لديه علاقات دبلوماسية مع قطر، وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إننا نعمل مع الدوحة في قضايا عالمية وثنائية ودولية وهذا مستمر”.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، التقى يوم الثلاثاء الماضي، بوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الأردن.

وكتب بوريل على “تويتر”: “ناقشنا الموضوعات الثنائية والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك ادعاءات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي”.

وتابع: “اتفقنا على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية الوضوح الكامل”.

Met Qatari FM @MBA_AlThani_ in Jordan. We discussed bilateral topics and regional challenges, as well as other issues, including allegations against some members and staff of the European Parliament. We agreed on the need that ongoing investigations provide full clarity. pic.twitter.com/pkl68EOO7z — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022

من ناحيته، علق وزير الخارجية القطري على لقائه بجوزيب بوريل في الأردن: “ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي، وأكدنا على ضرورة احترام اجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات، وأكدت له موقفنا الرافض للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسم قطر في المسألة”.

Met HE @JosepBorrellF in Amman to discuss cooperation,regional issues & investigations of corruption in the EU Parliament.We stressed the need to respect judicial process and not pre-empt results of investigations.I affirmed our rejection of misleading media leaks targeting Qatar pic.twitter.com/KczDqYKVWj — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 20, 2022

وأعلنت قطر في الشهر الجاري “رفضها بشكل قاطع المزاعم التي تربطها بسوء السلوك المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي”، مؤكدة أن “التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر سلبا على العلاقات الدولية”.

وقال دبلوماسي قطري، في بيان، نقلته وكالة “فرانس برس”: “قطر لم تكن الطرف الوحيد الذي ورد اسمه في التحقيق لكن بلدنا تعرضت لانتقادات وهجمات حصرية”، واصفا القرار بأنه “مضلل بشكل كبير”.

وأضاف الدبلوماسي أن “قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون على قطر قبل انتهاء العملية القانونية، سيؤثر سلبًا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة والأمن العالميين”، مشيرا إلى خيبة أمل من أن بلجيكا لم تتعامل مع قطر لإثبات الحقائق عندما ظهرت مزاعم الفساد.

وتابع: “من المؤسف أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا يوم الخميس تصرفوا بناء على تحيزات مسبقة ضد قطر وأصدروا أحكامهم بناءً على معلومات غير دقيقة في التسريبات بدلاً من انتظار التحقيق. للاستنتاج والأدلة الكاملة التي يتعين تقديمها”.

صحيفة: فضيحة الفساد المزعومة قد تضر بتعاون قطر مع أوروبا في مجال الطاقة

وصوّت البرلمان الأوروبي، لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بدولة قطر، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

ونشر حساب البرلمان الأوروبي عبر “تويتر” تغريدة أوضح فيها أنه تم التصويت بتعليق كل الأنشطة البرلمانية المرتبطة بقطر، بجانب المطالبة بقواعد أكثر صرامة من أجل الشفافية والمحاسبة.