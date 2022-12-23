الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب

نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، توسط العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لحل الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب.

الجزائر – سبوتنيك . وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري: “لا وجود لأي وساطة لا من طرف الأردن، ولا أي طرف آخر… لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائري هو أولى بالمعلومة، لو كانت هناك وساطة”.

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واعتبر تبون أن الأزمة مع المغرب “تجاوزت الوساطة”، مشيرا إلى أن “هناك قائد عربي عرض الوساطة سابقا ورفضنا”.

يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.