المفوضية الأوروبية تحجب 22 مليار يورو المخصصة لتمويل المجر

حجبت المفوضية الأوروبية تخصيص 22 مليار يورو التي كان من المرتقب أن تحصل عليها المجر، بحسب الاتفاقات الموقعة، من صناديق الوحدة الأوروبية.

موسكو – سبوتنيك . وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، “تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم بعد الوفاء بشرط التمكين بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. هذا يعني، أنه لا يمكن للمفوضية الأوروبية أن تعوض النفقات [المجرية]. سوف نتابع العمل مع السلطات المجرية لتجاوز هذه الحالة”.

المجر صوتت ضد تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي والنمسا وهولندا امتنعتا عن التصويت

ويشار إلى أنه بإمكان المجر الحصول على 1.5 في المئة من التمويل دون شروط، إلى جانب مبلغ من المساعدات التقنية لتجهيز المشاريع.

وفي وقت سابق، هذا الشهر، كشفت وسائل إعلام غربية أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تجميد أموال مخصصة للمجر ، بسبب موقف بودابست من الأزمة الأوكرانية، متوقعة أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار، وإصداره في وثيقة مكتوبة.

واقترح الاتحاد في وقت سابق تجميد تمويل مخصص للمجر قدره 7.5 مليار يورو، لكن الدول الأعضاء وافقت على تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليار يورو مقابل امتناع بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، خاصة المتعلقة بحزمة المساعدات الأوروبية لكييف.

في الوقت ذاته، وافقت الدول الأوروبية على منح المجر بـ 5.8 مليار يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كورونا، بشرط أن تستكمل بودابست 27 إصلاحا لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال.