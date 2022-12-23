بلينكن يؤكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي أهمية وحدة الناتو حول الوضع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى حديثاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، شدد خلاله على أهمية وحدة حلف الناتو في سياق الوضع في أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: “شكر وزير الخارجية وزير خارجية تركيا على جهود حكومته الهادفة لمواصلة مبادرة الحبوب التي تنفذ بوساطة الأمم المتحدة. وشدد وزيري الخارجية على أهمية وحدة الناتو في سياق دعم حماية أوكرانيا”.

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وأشار البيان أيضاً إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أعرب عن قلقه من الوضع القائم في سوريا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.