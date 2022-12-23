بلينكن يؤكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي أهمية وحدة الناتو حول الوضع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى حديثاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، شدد خلاله على أهمية وحدة حلف الناتو في سياق الوضع في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: “شكر وزير الخارجية وزير خارجية تركيا على جهود حكومته الهادفة لمواصلة مبادرة الحبوب التي تنفذ بوساطة الأمم المتحدة. وشدد وزيري الخارجية على أهمية وحدة الناتو في سياق دعم حماية أوكرانيا”.
مجموعة السبع تعلن جمع 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في عام 2023
أمس, 15:19 GMT
وأشار البيان أيضاً إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أعرب عن قلقه من الوضع القائم في سوريا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك