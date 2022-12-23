البنتاغون يدرس تدريب القوات الأوكرانية على نظام "باتريوت" في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية نقلا عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين أن الولايات المتحدة تدرس تدريب القوات الأوكرانية على استخدام نظام “باتريوت” للدفاع الجوي في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة.

واشنطن – سبوتنيك . وقال التقرير، يوم الخميس، إن قرار إجراء التدريب في الولايات المتحدة وليس في بلد ثالث في أوروبا يرجع إلى تطور نظام الأسلحة الذي يتطلب عدة أشهر من التدريب.

وأضاف التقرير أن باتريوت – نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما في ترسانة الولايات المتحدة – يتطلب نحو 90 جنديا للعمل عليه.

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ولفت التقرير أيضا إلى أنه إذا قررت واشنطن إجراء تدريب في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتمركز القوات الأوكرانية في قاعدة “فورت سيل” بولاية أوكلاهوما.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تسلم الولايات المتحدة لأوكرانيا بطارية باتريوت الموجودة في مخزونها بدلا من نقل بطارية تم نشرها بالفعل.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن “موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها”.

وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات “باتريوت” للدفاع الجوي ، قال الرئيس الروسي: “أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، فقط فلنضع ذلك في الاعتبار، فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر”.