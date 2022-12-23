كوريا الشمالية: الولايات المتحدة سببت بسلاحها إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا

أعلن ممثل وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن كوريا الشمالية تدعو المجتمع الدولي للانتباه إلى الطابع الإجرامي لتوريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

موسكو– سبوتنيك . وقال الدبلوماسي نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: “يجب على المجتمع الدولي التركيز على التصرفات الإجرامية للولايات المتحدة، التي جلبت إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا، بمنحها أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات بكميات كبيرة”.

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وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو مذكرة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن “موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها”.

وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات “باتريوت” للدفاع الجوي ، قال الرئيس الروسي: “أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، فقط فلنضع ذلك في الاعتبار، إن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر”.