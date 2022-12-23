مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يناقشان التعاون المتزايد بين روسيا وإيران

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، ناقش مع نظيره الإسرائيلي، إيال خولاتا، التعاون العسكري التقني المتزايد بين روسيا وإيران، في سياق النزاع في أوكرانيا.

واشنطن– سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض، أن المسؤولين “ناقشا التعاون المتزايد لروسيا وإيران في المجال العسكري، بما فيه تسليم السلاح الذي يستخدمه الكرملين ضد أوكرانيا، بقصف البنية التحتية المدنية، وتقديم روسيا التقنيات العسكرية لإيران بالمقابل”.

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وأكد الطرفان على عزمهما منع التهديدات لمنطقة الشرق الأوسط من طرف إيران ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

نفت روسيا وإيران أكثر من مرة المزاعم حول تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.

في وقت سابق اليوم، استنكرت إيران مجددا الاتهامات بأن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرة من أن صبرها الاستراتيجي لن يدوم طويلا أمام تلك الاتهامات المتكررة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الجمهورية الإسلامية ردت مرارا على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقتها السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة.