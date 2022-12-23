كينيا مستعدة للنظر في استخدام نظام الدفع "مير" الروسي

قال السفير الكيني لدى روسيا، بنسون أوجوتو، إن كينيا مستعدة للنظر في إمكانية استخدام نظام الدفع الروسي “مير” والآليات البديلة الأخرى لتسهيل التجارة مع موسكو.

موسكو – سبوتنيك . وقال السفير لوكالة “سبوتنيك” إن كينيا ستكون مستعدة لمناقشة استخدام نظام الدفع “مير” إذا قدمت روسيا مثل هذا الاقتراح، مضيفًا أن الدولة الأفريقية يجب أن تدرس جميع الخيارات.

خبير مصرفي يؤكد أن ربط نظامي الدفع المصري “ميزة” والروسي “مير” أمر جيد اقتصاديا لكن السياسة تعوقه

كما قال أوجوتو إن كينيا تستكشف جميع البدائل الممكنة حتى يستمر التعاون الثنائي بين روسيا وكينيا.

وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى “مير” عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.