الولايات المتحدة تشكر قطر على المساعدة في إطلاق سراح مواطنيها من أفغانستان

شكر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على المساعدة في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنين من السجن الأفغاني.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: “أعرب السيد سوليفان عن تقدير عميق لمساعدة قطر في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنين من أفغانستان… كما ناقشا الوضع الإنساني في أوكرانيا”.

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كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء قرار السلطات الأفغانية بمنع النساء من الدراسة في الجامعات.

ويوم الثلاثاء الماضي، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر مطلعة أن المواطنين الأمريكيين في طريقهما إلى قطر بعد إطلاق سراحهما.