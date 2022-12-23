الحرس الثوري الإيراني: الأعداء لا يجرؤون على مواجهتنا عسكريا

قال العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن الأعداء لا يجرؤون على المواجهة العسكرية معنا فلجأوا إلى الحرب الاقتصادية والثقافية.

وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال اجتماع مقر البناء وإزالة الحرمان التابع لفيلق “فجر” للحرس الثوري في محافظة فارس جنوبي البلاد.

وأوضح القائد العسكري الإيراني أن بلاده واجهت حروبا مختلفة في مجالات متعددة، منها العسكري الذي حدث خلال (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988)، ومنها حروب اقتصادية وثقافية كما يجري اليوم ضد إيران.

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وأشار العميد علي فدوي إلى ان أعداء إيران اليوم لا يمتلكون الجرأة على مواجهة بلاده في ميدان الحرب العسكرية، فيبذلون جهودهم في مجال الحروب الثقافية والاقتصادية.

وشدد القائد العسكري بالحرس الثوري الإيراني على أن قواته تقوم بأعمال جيدة في مجال “إزالة الحرمان”، أهمها إمدادات المياه وتوفيرها للقرى والأرياف في أنحاء البلاد.

ويوم الجمعة الماضي، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن الأعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد بلاده لجأوا إلى الحرب الهجينة.

وذكر العميد فدوي أن “أعداء إيران اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية، فيما قبل الثورة كانت أمريكا قوة واحدة لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها”.

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن الوضع قد تغير الآن، وأضحت دول حرة وصغيرة تعارض الخطط التي تنقلها أمريكا إلى مجلس الأمن، ولم يكن مثل هذا الأمر موجودا قبل الثورة الإيرانية، على حد وصفه.

وقال العميد علي فدوي:

الأمريكيون في حرب مع إيران الإسلامية منذ 44 عاما وانتصارات جبهة الحق والجمهورية الإسلامية كثيرة، وبفضل الله ستكون جبهة الحق منتصرة مستقبلا أيضا.