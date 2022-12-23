قائد القيادة المركزية الأمريكية: نبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة مسيرات إيران

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية.

وأضاف كوريلا خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، يومالخميس، أن إيران “تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة”.

وأشار إلى أن إيران تعمل على “بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول مع حمولات مميتة بشكل متزايد”.

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وأوضح أن واشنطن تنظر إلى هذه المسيرات بالطريقة نفسها التي كانت تنظر بها إلى العبوات المتفجرة بدائية الصنع إبان تواجد قواتها في أفغانستان والعراق.

واعتبر القائد الأمريكي أن إيران “تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال قدرات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة”، لافتا إلى أن المجموعات الموالية لطهران “تهاجم بصورة روتينية قوات الولايات المتحدة، وشركاءها في العراق وسوريا”.

وأردف: “إيران مستمرة في انتهاك العقوبات وإرسال الأسلحة للمجموعات التابعة لها عبر خطوط الشحن والمياه الدولية”.