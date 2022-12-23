نوفاك يتوقع ارتفاع أسعار النفط العام المقبل ويحدد السعر التقريبي

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا في أوروبا.

وقال نوفاك في تصريح لقناة “روسيا 24” إن أسعار النفط في أوروبا ستشهد ارتفاعا اعتبارا من شهر فبراير/شباط المقبل.

وأضاف: “في العام المقبل، اعتبارا من فبراير، يدخل الحظر المفروض على توريد المنتجات البترولية إلى أوروبا حيز التنفيذ، وهذه لحظة غير مؤكدة للغاية فيما يتعلق بماذا سيتم تعويض المنتجات البترولية الروسية”.

وأشار إلى أن روسيا ستواصل بيع منتجاتها النفطية في جميع أنحاء العالم وسيتعين على أوروبا العمل بجد من أجل تغطية عجزها.

وتوقع في الوقت ذاته أن تتراوح أسعار النفط في العام المقبل بين 70 إلى 100 دولار للبرميل مع احتمالية زيادة في الأسعار.

هذا وكان نوفاك قد أعلن أن روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار وموسكو مستعدة لخفض الإنتاج.