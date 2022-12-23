رئيس البرازيل يعين 16 وزيرا بينهم مغنية ويتهم سلفه بتسليمه بلدا "مفككا وفي حالة شح"

كشف الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن حكومته الجديدة، معرباً عن أسفه لأنّه سيرث من سلفه جايير بولسونارو بلدا “في حالة شحّ”.

عيّن لولا 16 وزيرا جديدا في حكومته المقبلة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذين عيّنهم حتى اليوم إلى 21، من أصل 37 وزيرا ستتشكّل منهم الحكومة (مقابل 23 وزيراً في حكومة بولسونارو)، وفقا لوكالة فرانس برس.

لولا دا سيلفا… من السجن إلى الرئاسة مرة أخرى

وشملت التعيينات المغنّية مارغريت مينيزيس وقد عهد إليها لولا بوزارة الثقافة التي ألغيت في عهد بولسونارو.

وقال الزعيم اليساري: “نحن نرث دولة في حالة شحّ حيث، وبطريقة غير مسؤولة، لم يتمّ عمل أبسط الأمور لأنّ الرئيس فضّل أن يكذب على أن يحكم”.