توقيف رجل بعد حادثة إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس

ووفقا لقناة ” إل سي إي” التلفزيونية، فإن “رجلاً يبلغ من العمر 60 عامًا، أطلق النار في أحد شوارع الدائرة العاشرة بباريس. وقد تم إلقاء القبض على مطلق النار”

ولم تعرف حتى الآن، الدوافع لإطلاق النار، في الوقت، الذي حثت فيه مديرية الشرطة، المواطنين على تجنب مكان الحادث.

وبحسب القناة، قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح. وكان قد أفيد قبل ذلك، بإصابة 6 أشخاص.