توقيف رجل بعد حادثة إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية بأنه تم توقيف رجل بعد إطلاق نار في العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء نقلا عن سلطات العاصمة أن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وجرح 6 آخرين.
وأضافت الوكالة أن الشرطة دعت المواطنين إلى تجنب المنطقة حيث جرت الحادثة.
ووفقا لقناة ” إل سي إي” التلفزيونية، فإن “رجلاً يبلغ من العمر 60 عامًا، أطلق النار في أحد شوارع الدائرة العاشرة بباريس. وقد تم إلقاء القبض على مطلق النار”
ولم تعرف حتى الآن، الدوافع لإطلاق النار، في الوقت، الذي حثت فيه مديرية الشرطة، المواطنين على تجنب مكان الحادث.
وبحسب القناة، قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح. وكان قد أفيد قبل ذلك، بإصابة 6 أشخاص.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك