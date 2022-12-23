لافروف: قوات حفظ السلام الروسية في قاره باغ تؤدي مهامها بوضوح

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم تزل من جدول أعمالها مسألة تنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان، رغم رفض وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الحضور للتشاور.

“أعتقد أن الاجتماع كان مفيدا جدا جدا. لدينا تفاهم مشترك على أننا لن نحذفه من جدول الأعمال، وأكدت الاتصالات الثلاثية بمشاركة زميلنا الأرميني استعدادنا لاستقبال أصدقائنا في موسكو”.

كما رفض لافروف إلقاء اللوم على قوات حفظ السلام الروسية الموجودة على الحدود في ناغورونو قاره، مؤكدا على أن هذا الوضع تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، حيث من الضروري مراعاة يريفان وباكو بهذه المسألة، بالإضافة إلى الرأي الجانب الروسي المشارك في الاتفاقيات.