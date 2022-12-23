إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإعلان مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حالة الطوارئ.

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الجمعة، أن مطار بن غوريون قد أعلن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية بعد اشتباه في تعطل طائرة خاصة قادمة من دبي.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن حالة الطوارئ من الدرجة الثانية قد أعلنها مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب قبيل وصول طائرة خاصة من إمارة دبي تحمل على متنها رجل أعمال.

הוכרז מצב חירום לקראת נחיתת מטוס מנהלים בנתב”ג: לאחר ההמראה מדובאי נמצא צמיג על המסלול https://t.co/H2PpmVNuX2 pic.twitter.com/WOZHgFMBhB — ערוץ 7 (@arutz7heb) December 23, 2022

وأوضحت القناة أن المطار أعلن استعداده التام لاستقبال الطائرة الخاصة وسيقوم المسؤولون في المطار بإجراء “فحص بصري” لعجلات الطائرة قبل أن تلمس أرضية المطار.

وأوضحت صحيفة “معاريف” العبرية أن طائرة خاصة من نوع هوك N405LL قد أعلنت فور إقلاعها من مطار دبي وجود عطل فني في إحدى عجلاتها، غير أن الطائرة الخاصة حطت في المطار بسلام.