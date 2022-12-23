إيران تحذر زيلينسكي من مصير بعض القادة الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا لهم

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إيران خلال كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

وحسب وكالة أنباء “فارس”، كرر زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي الاتهامات الباطلة ضد إيران ونعتها بكلمة “إرهابية”، زاعما أن طهران تدعم روسيا لاستهداف البنية التحتية لبلاده.

ردا على ذلك، قال كنعاني إن على الرئيس الأوكراني أن يعلم أن صبر إيران الاستراتيجي تجاه الاتهامات الباطلة لن يكون بلا حدود.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده ردت مرارا على الاتهامات التي لا أساس لها الصادرة عن السلطات الأوكرانية بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة.

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وأضاف “نؤكد مرة أخرى أن إيران لم تقم بتصدير أي معدات عسكرية إلى أي جانب لاستخدامها في أوكرانيا”.

وتابع “نحترم دائما وحدة أراضي البلدان، بما في ذلك أوكرانيا”.