"الدولية للطاقة الذرية" تواصل قريبا مشاوراتها حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن مشاورات الوكالة مع روسيا وأوكرانيا بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستتواصل في المستقبل القريب.

فيينا – سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: “المشاورات مع كلا الجانبين ستتواصل في المستقبل القريب”.

في الوقت عينه، أعلنت الوكالة استعدادها لنشر خبراء دائمين في أربع محطات أوكرانية للطاقة النووية، من بينها محطة تشيرنوبل.

وجاء في البيان: “الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لنشر مجموعة من الخبراء بشكل دائم في أربع منشآت نووية أوكرانية، هي خميلنيتسكايا، وروفينسكايا، وجنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى تشيرنوبل”.

غروسي: تم إحراز تقدم بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه